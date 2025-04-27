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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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153
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Атака РФ на Дніпро: влада повідомила про наслідки

На щастя, минулося без жертв.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака РФ на Дніпро: влада повідомила про наслідки

Через нічну атаку росіян у семи багатоповерхівках Дніпра вибило щонайменше 150 вікон. На перших поверхах потрощило й вітрини звичайних магазинів.

Про це повідомив очільник Дніпра Борис Філатов.

“Нині до медиків ніхто з людей не звертався. Сподіваюся й не буде”, — зазначив він.

Радіус уламків чималий. Комунальники вже стали до прибирання скла, гілля та будівельного сміття з прилеглих вулиць.

“Було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса. Її вже полагодили”, — завершив Філатов.

Нагадаємо, у Дніпрі вночі пролунали вибухи.

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