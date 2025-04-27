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- Війна
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Атака РФ на Дніпро: влада повідомила про наслідки
На щастя, минулося без жертв.
Через нічну атаку росіян у семи багатоповерхівках Дніпра вибило щонайменше 150 вікон. На перших поверхах потрощило й вітрини звичайних магазинів.
Про це повідомив очільник Дніпра Борис Філатов.
“Нині до медиків ніхто з людей не звертався. Сподіваюся й не буде”, — зазначив він.
Радіус уламків чималий. Комунальники вже стали до прибирання скла, гілля та будівельного сміття з прилеглих вулиць.
“Було пошкоджено й контактну мережу тролейбуса. Її вже полагодили”, — завершив Філатов.
Нагадаємо, у Дніпрі вночі пролунали вибухи.