Кабачки збиратимете відрами: чим обприскати, щоб не було пустоцвітів

Кабачки – це один із найулюбленіших овочів будь-якого українця. Адже з них можна приготувати стільки усіляких страв, які не лише смачні, а ще дуже корисні, адже не шкодять фігурі. Ці овочі містять купу вітамінів і надзвичайно корисних сполук для нашого організму. Тому їх по праву можна назвати справжнім суперфудом. Розповідаємо, як стимулювати ріст і розвиток кабачків, що зробити, щоб не було пустоцвітів.

Чим обприскати кабачки, щоб не було пустоцвітів: поради досвідчених городників

Ця городня культура досить невибаглива у вирощуванні та догляді, але її треба підживити, щоб вона була стійкою до хвороб і не гнала пустоцвіт. Тоді зі своєї навіть невеликої грядки можна буде зібрати багато відер кабачків.

Найефективнішим засобом для підживлення кабачків городники вважають саморобне добриво на основі борної кислоти та йоду. Такий розчин зміцнить імунітет культури, а також у рази підвищить урожайність. Секрет у тому, що це добриво має лише екологічні корисні складники. Борна кислота сприятиме формуванню плодів, нівелюючи появу пустоцвітів. Йод – це природний антисептик, що захищає рослину від грибків та бактерій. Ще можна додавати сироватку, яка підживить кабачки кальцієм.

Інгредієнти для приготування розчину:

10 літрів теплої води;

1/2 чайної ложки борної кислоти;

30 крапель йоду;

1 літр сироватки, якщо є.

Візьміть трохи теплої води й розчиніть борну кислоту, перелийте розчин у відро з водою і додайте 30 крапель йоду. Добре перемішайте, налийте сироватку і ще раз ретельно розмішайте, дайте розчину повністю простигнути.

Візьміть пляшку з пульверизатором, насипте добриво й рівномірно обприскайте кабачки. Треба обробити ділянку так, щоб покрити кожен листочок. Найкраще проводити обприскування кабачків уранці чи ввечері, коли немає прямого сонячного проміння, щоб не спалити листя. Розчин потрібно використовувати відразу, бо через кілька годин він втратить свою силу.

Щоб ефект був максимальний і на кабачках не з’являлися пустоцвіти, таку обробку рекомендується проводити раз на 14 днів.

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