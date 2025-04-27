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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
104
Время на прочтение
1 мин

В Украине начался сезон клещей: как защититься от укусов

Паразиты активизируются уже с конца марта и остаются опасными до первых заморозков.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Клещ

Клещ / © Pixabay

В Украине начался сезон клещей. Клещи могут переносить более 100 разных болезней, среди которых клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Самой распространенной болезнью, которую переносят клещи, считают боррелиоз. Позднее диагностирование заболевания может привести к поражению нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Как защититься от укусов и что делать, если клещ укусил, рассказали в Минздраве.

Сезон активности клещей продлится до конца осени — пик придется на май-июнь и сентябрь-октябрь. Поймать клеща можно в лесу, городском парке или газоне или в собственном дворе. Клещи не прыгают на человека из дерева, однако могут залезть на его тело, пока человек отдыхает.

Как снизить риск укуса клеща

  • воздерживаться от прогулок по лесу

  • во время прогулок следует ходить поближе к центру троп и не заходить в траву

  • одевать безопасную одежду: она должна быть светлой и плотно прилегать к телу, желательно с длинными рукавами и брюками

  • не сидеть и не лежать на траве

  • использовать репелленты, которые отпугивают насекомых

  • каждые два часа следует осматривать себя и своих близких

Клещи у собак: чем опасны, как снять, что делать, как защитить.

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Дата публикации
Количество просмотров
104
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