В Украине начался сезон клещей: как защититься от укусов

Клещ / © Pixabay

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В Украине начался сезон клещей. Клещи могут переносить более 100 разных болезней, среди которых клещевой энцефалит и болезнь Лайма.

Самой распространенной болезнью, которую переносят клещи, считают боррелиоз. Позднее диагностирование заболевания может привести к поражению нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Как защититься от укусов и что делать, если клещ укусил, рассказали в Минздраве.

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Сезон активности клещей продлится до конца осени — пик придется на май-июнь и сентябрь-октябрь. Поймать клеща можно в лесу, городском парке или газоне или в собственном дворе. Клещи не прыгают на человека из дерева, однако могут залезть на его тело, пока человек отдыхает.

Как снизить риск укуса клеща

воздерживаться от прогулок по лесу

во время прогулок следует ходить поближе к центру троп и не заходить в траву

одевать безопасную одежду: она должна быть светлой и плотно прилегать к телу, желательно с длинными рукавами и брюками

не сидеть и не лежать на траве

использовать репелленты, которые отпугивают насекомых

каждые два часа следует осматривать себя и своих близких

Клещи у собак: чем опасны, как снять, что делать, как защитить.