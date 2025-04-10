Как уберечь любимца от клещей – и что делать, если уж укусили

Как уберечь любимца от клещей | / © Pixabay

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В апреле стартует сезон повышенной активности клещей, представляющих угрозу для домашних кошек и собак. Эти маленькие паразиты обычно прячутся в траве и легко пристают к животному во время прогулки, переползая на шерсть и присасываясь к сосудам.

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После каждой прогулки владельцам следует тщательно осматривать животное на наличие клещей. На ранних этапах их трудно заметить из-за малых размеров, однако через некоторое время паразиты набираются крови и становятся похожими на папиллому. Важно вовремя обнаружить клеща и удалить, чтобы предупредить заражение, например, болезнью Лайма.

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Лучший способ борьбы – профилактика. В ветеринарных аптеках доступны следующие средства:

капли;

ошейники;

спреи;

таблетки;

шампуни.

Капли от клещей: как действуют и что учесть

Капли наносятся дозированно на холку животного. Они действуют поверхностно, не влияя на внутренние органы, но важно проследить, чтобы любимец не слизал средство до его полного впитывания. Также нельзя купать животное в течение двух суток после обработки. Вещество должно проникнуть в кожу, накопиться в сальных железах и затем выходить вместе с жиром на поверхность.

Основной минус капель – их короткий срок действия: уже через месяц процедуру нужно повторить.

Популярные капли в Украине:

Superium Nevertix (для собак);

Elanco (Bayer) Advantix (для собак);

KRKA "Селафорт" (для кошек).

Таблетки против клещей: скорость и продолжительность действия

Таблетки считаются очень эффективными: попадая в кровь, они начинают действовать несколько часов. Большинство из них имеют жевательную форму, так что животные легко их съедают.

Плюсы таблеток – возможность купать животное, длительный эффект (от 4 до 12 недель), защита всего тела.

Среди минусов возможны побочные реакции (зуд, понос, рвота) и высокая цена. Перед использованием таблетки обязательно следует проконсультироваться с ветеринаром.

Самые популярные в Украине:

Boehringer Ingelheim NexGard (для собак);

Zoetis "Симпарика" (для собак);

Superium "Панацея" (для кошек).

Как уберечь любимца от клещей. / © Getty Images

Спрей: мгновенный эффект и риски

Спреи начинают действовать сразу после нанесения. Их защита длится от недели до месяца в зависимости от бренда. Но распиливать средство нужно очень осторожно – неправильное применение может повредить и животному, и владельцу. Также спрей быстро тратится.

Популярные спреи:

Superium "Спрей" (для кошек и собак);

Palladium Extra Safe (для кошек и собак);

Beaphar Spot (для собак).

Ошейник - как дополнительная защита

В качестве дополнения к основному средству можно использовать специальный ошейник. Он начинает действовать через несколько дней после надевания и защищает преимущественно область шеи и головы. Однако такое средство не подходит для маленьких животных, беременных или кормящих.

Правильный выбор и сочетание препаратов помогут сохранить здоровье вашего любимца в течение всего сезона активности клещей.

Что делать, если животное укусило клещ

Укус клеща может быть опасен для животного, поэтому важно знать, как поступать в такой ситуации. Среди тревожных симптомов после укуса – повышение температуры, вялость, отказ от пищи и воды, а также появление крови в моче. В таких случаях нужно немедленно принять меры.

Как вытащить клеща с помощью пинцета

Прежде чем приступать к процедуре, следует обязательно надеть перчатки и обработать инструменты спиртом или антисептиком. Пинцет должен быть с тонкими кончиками, чтобы не раздавить паразита.

Алгоритм действий:

зажмите клеща у основания поближе к коже;

медленно тяните его вверх без рывков;

нельзя вращать или резко вырывать, чтобы в коже не осталась часть тела паразита.

Удаление клеща с помощью нити

Предварительно обработайте нить антисептиком. Завяжите узел у основания клеща так, чтобы оставить два удобных конца для удерживания. Затем, осторожно расшатывая паразита в разные стороны, тяните его вверх. Скручивать нить не следует.

Использование тик-твистера

Этот специальный инструмент похож на изогнутую вилку с двумя зубцами. Он позволяет удалить клеща выкручивающими движениями. Размер инструмента выбирается в зависимости от размера паразита.

Как уберечь собаку от клещей | / © Unsplash

Чего не стоит делать

Ветеринары не рекомендуют использовать масло для удаления клещей. Это может привести к тому, что паразит до смерти выпустит токсины и инфицирует животное.

Если часть клеща осталась в коже

В таком случае желательно обратиться к ветеринару. Если это невозможно, остатки можно осторожно удалить дома. Для этого понадобится тонкий пинцет или игла. Перед использованием инструменты следует продезинфицировать, а процедуру выполнять в перчатках.

Пинцетом остатки паразита нужно захватить и осторожно выкручивать.

Иглой действуют так, как при удалении занозы – осторожно, стараясь не оставить ничего внутри.

Если клещ останется в коже, он потом сам отпадет, но за это время может передать инфекцию. Поэтому лучше не медлить с удалением.

Что делать после извлечения клеща

Паразита не рекомендуется сразу выбрасывать. Его можно отвезти в ветклинику для проверки – это поможет назначить своевременное лечение, если клещ был носителем болезни.

На какие симптомы следует обратить внимание после укуса

отек в месте укуса;

расчесанные участки в кровь;

осложненное дыхание или кашель;

выпадение шерсти;

повышенная жажда или полный отказ от еды и воды.

В случае появления таких признаков срочно обратитесь к ветеринару.

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