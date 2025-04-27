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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Ворог атакував Одещину безпілотниками: стали відомі наслідки

Внаслідок атаки дронами на Одещині постраждала жінка.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
атака на Одещину

атака на Одещину / © Одеська обласна прокуратура

У ніч проти 27 квітня російські військові атакували безпілотниками Одеську область, є пошкодження будинків.

Про це повідомила пресслужба Одеської обласної прокуратури.

За даними слідства, внаслідок атаки в Одеському районі пошкоджено триповерховий житловий будинок та декілька автомобілів. Постраждала 35-річна місцева жителька, яку госпіталізовано.

На місцях обстрілів триває огляд території. Прокурори спільно з правоохоронцями документують наслідки чергового акту збройної агресії Росії. Повний перелік пошкоджень ще встановлюється.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Нагадаємо, у ніч проти 27 квітня російські війська атакували Дніпропетровську область, під ударом опинився Павлоград. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина.

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