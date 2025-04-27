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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1149
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РФ атакувала Україну "Шахедами": де гриміли вибухи

Вночі у низці областей було неспокійно — працювала ППО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Росіяни щодня тероризують українців

Росіяни щодня тероризують українців / © Getty Images

У ніч проти 27 квітня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник атакував 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

«Унаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина», — додали у відомстві.

Раніше повідомлялося про атаку по Павлограду. Більше про це читайте у новині.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1149
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