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РФ атакувала Україну "Шахедами": де гриміли вибухи
Вночі у низці областей було неспокійно — працювала ППО.
У ніч проти 27 квітня росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
«Противник атакував 149 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Курськ, Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.
Станом на 09.00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.
67 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
«Унаслідок ворожої атаки постраждали Житомирщина, Дніпропетровщина, Одещина, Донеччина, Сумщина та Черкащина», — додали у відомстві.
Раніше повідомлялося про атаку по Павлограду. Більше про це читайте у новині.