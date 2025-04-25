Атака "Шахедами" по Харкову: зруйновано ресторан

У місті було гучно / © Associated Press

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Російські окупанти атакували безпілотниками місто Харків.

Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожого удару.

«Внаслідок обстрілу БпЛА типу „Шахед“ пошкоджено чотири будівлі ресторанного комплексу», — написав він.

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Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня українська Протиповітряна оборона збила 41 російський дрон зі 103. Ще 40 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

Дрони збивали на сході, півночі та в центрі України. Від російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.

Також повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині відомо про трьох загиблих — дрон поцілив у багатоповерхівку.