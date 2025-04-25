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Атака "Шахедами" по Харкову: зруйновано ресторан
У місті вночі лунали вибухи. Влада повідомила, що є руйнування.
Російські окупанти атакували безпілотниками місто Харків.
Очільник ОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки ворожого удару.
«Внаслідок обстрілу БпЛА типу „Шахед“ пошкоджено чотири будівлі ресторанного комплексу», — написав він.
Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня українська Протиповітряна оборона збила 41 російський дрон зі 103. Ще 40 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.
Дрони збивали на сході, півночі та в центрі України. Від російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Черкащина, Донеччина та Дніпропетровщина.
Також повідомлялося, що у Павлограді на Дніпропетровщині відомо про трьох загиблих — дрон поцілив у багатоповерхівку.