Пакистан відкрив вогонь по постах Індії: невже це нова війна

Пакистанські солдати на варті на КПП поблизу пункту пропуску на кордоні Пакистану та Індії / © Associated Press

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Пакистан відкрив вогонь по індійських постах у кількох районах вздовж лінії контролю під час візиту головнокомандувача армії Індії Упендри Двіведі до Срінагару. Нью-Делі відповів.

Про це повідомляє News 18.

Джерела в оборонному відомстві повідомили 25 квітня, що з боку Пакистану зафіксовано обстріли в кількох місцях вздовж Лінії контролю. Також було зафіксовано порушення режиму припинення вогню в секторі Навгам району Хандвара, що в окрузі Купвара.

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Інформації про постраждалих не надходило.

«Були інциденти стрілецького вогню на деяких ділянках Лінії контролю, ініційовані Пакистаном. Вогонь було ефективно придушено», — цитує джерело агентство PTI.

Ці події відбулися на тлі візиту начальника Генштабу збройних сил Індії генерала Упендри Двіведі до Срінагару 25 квітня, де він проводить всебічну оцінку безпекової ситуації в Джамму і Кашмірі після теракту в Пахалгамі.

Двіведі отримає доповіді від вищого командування армії щодо різних аспектів безпеки в регіоні. Водночас наразі невідомо, чи планує він відвідати Пахалгам.

Водночас у районі Бандіпора Джамму і Кашміру триває перестрілка між силами безпеки та бойовиками.

Довідка: Лінія контролю між Пакистаном та Індією — це неофіційний, але фактично чинний кордон, що розділяє підконтрольні Індії та Пакистану частини Кашміру, спірного регіону, за який обидві країни воювали вже тричі.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, 22 квітня в індійському регіоні Кашмір, який від 40-х років є ареною боротьби Індії та Пакистану, маловідоме угрупування бойовиків з назвою «Фронт Спротиву» скоїло теракт, вбивши 25 туристів. Серед жертв були один непалець та громадяни Індії. У Нью-Делі звинуватила Ісламабад у підтримці цього угрупування.

Хоча Пакистан усе заперечував, Індія оголосила про закриття прикордонного пункту пропуску у спірному регіоні, різко обмежила і без того незначне видавання віз для громадян Пакистану, анулювала вже видані дозволи та дала 48 год. для залишення території країни. Крім того, Індія вислала пакистанських військових аташе.

Індія вийшла з «Договору про води Інду»

Однак найрезонанснішим стало оголошення про вихід із «Договору про води Інду» — міждержавної угоди 1960 року, яка регулювала спільне використання водних ресурсів. Цей документ залишався чинним навіть під час двох воєн між Індією та Пакистаном (1965 і 1971 років), конфлікту на льодовику Сіачен (1984-2003 роки) та Каргільської війни 1999 року.

Згідно з договором, три ключові річки Кашміру — Джелам, Чинаб та головна артерія регіону Інд — були передані Пакистану, тоді як Індія отримала контроль над Раві, Сатледжем та Біасом. Важливо, що Індія не мала права змінювати або перекривати потік річок, які дістаються Пакистану, але тепер, після одностороннього виходу з угоди, ситуація може докорінно змінитися.

Чому Інд — така важлива річка для Пакистану?

Для Пакистану річка Інд має стратегічне значення — це головне джерело прісної води, що забезпечує зрошення близько 12 млн га сільськогосподарських земель. Система іригації, яка живиться від Інда, охоплює понад 65 тис. км. Водночас Індія вже давно вказує на нерівність у водному балансі: на її частку припадає лише 20% загального об’єму вод, тоді як Пакистан отримує близько 80%.

Як на дії Індії відповів Пакистан?

У відповідь на дії Індії Пакистан 24 квітня вжив низку симетричних і навіть більш жорстких заходів. Зокрема, Ісламабад закрив прикордонний перехід у Кашмірі, вислав індійських дипломатів і дав 48 год. усім громадянам Індії, аби залишити країну. Також було анульовано та обмежено візову політику.

Пакистан повністю закрив повітряний простір для індійських авіакомпаній та заборонив будь-яку торгівлю між країнами, навіть через посередників у третіх державах.

Але найгучнішою стала заява щодо водних ресурсів.

«Будь-яка спроба Індії зупинити або змінити потік вод, які належать Пакистану відповідно до Договору про води Інду, розглядатиметься як акт війни. Відповідь буде негайною та рішучою«, — заявили в Пакистані.

Ба більше, Ісламабад заявив, що може припинити дію Шімлійської угоди 1972 року. Це документ, що врегулював наслідки індо-пакистанської війни 1971 року, закріпивши перемир’я, розмежування та визнання незалежності Бангладеш. Частину спірних територій тоді залишили за Індією: 13 тис. кв. км було повернуто, 883 кв. км — залишено під контролем Нью-Делі.

Таким чином, між Індією та Пакистаном почалось дуже стрімке та небезпечне загострення відносин, яке небезпечно самим фактом того, що обидві країни мають ядерну зброю. І Ісламабад вже прямо пригрозив Нью-Делі війною.