Атака «Шахедами» по Харькову: разрушен ресторан

В городе было громко / © Associated Press

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Российские оккупанты атаковали беспилотниками город Харьков.

Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеского удара.

«В результате обстрела БпЛА типа „Шахед“ повреждены четыре здания ресторанного комплекса», — написал он.

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Напомним, в ночь на 25 апреля украинская Противовоздушная оборона сбила 41 российский дрон из 103. Еще 40 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.

Дроны сбивали на востоке, севере и в центре Украины. От российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасская, Донбасс и Днепропетровщина.

Также сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине известно о трех погибших — дрон попал в многоэтажку.