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- Украина
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Атака «Шахедами» по Харькову: разрушен ресторан
В городе ночью раздавались взрывы. Власти сообщили, что есть разрушения.
Российские оккупанты атаковали беспилотниками город Харьков.
Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях вражеского удара.
«В результате обстрела БпЛА типа „Шахед“ повреждены четыре здания ресторанного комплекса», — написал он.
Напомним, в ночь на 25 апреля украинская Противовоздушная оборона сбила 41 российский дрон из 103. Еще 40 беспилотников-имитаторов были локационно утрачены.
Дроны сбивали на востоке, севере и в центре Украины. От российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Черкасская, Донбасс и Днепропетровщина.
Также сообщалось, что в Павлограде на Днепропетровщине известно о трех погибших — дрон попал в многоэтажку.