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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром: рецепт красивой закуски

Блюдо не займет много времени на приготовление, так как тарталетки используйте готовые, приобрести их можно в любом супермаркете. Это отличный вариант для праздничного стола или фуршета.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром

Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром / © Credits

Наполните тарталетки нежным кремом из творожного сыра и спелым авокадо, а сверху выложите любую красную рыбку и украсьте зеленью петрушки.

Ингредиенты

тарталетки
10 шт.
форель слабосоленая
150 г
авокадо
1 шт.
творожный сыр
150 г
лимонный сок
1 ст. л.
петрушка
листья салата

Листья салата и петрушку промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Для начинки авокадо вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку, извлеките мякоть в тарелку. Разомните вилкой до однородного состояния, добавьте творожный сыр, лимонный сок и перемешайте.

На блюдо выложите листья салата, затем наверх поставьте тарталетки. Наполните их начинкой при помощи кондитерского шприца или просто чайной ложкой.

Красную рыбу нарежьте тонкими полосками, сверните каждую полоску рулетиком в виде розочки и воткните в середину тарталетки. Украсьте петрушкой.

Советы:

  • Рыбу используйте любую.

  • Вместо творожного сыра можно использовать и сливочный сыр.

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Дата публикации
Количество просмотров
27
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