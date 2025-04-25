Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром: рецепт красивой закуски

Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром / © Credits

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Наполните тарталетки нежным кремом из творожного сыра и спелым авокадо, а сверху выложите любую красную рыбку и украсьте зеленью петрушки.

Ингредиенты тарталетки 10 шт. форель слабосоленая 150 г авокадо 1 шт. творожный сыр 150 г лимонный сок 1 ст. л. петрушка листья салата

Листья салата и петрушку промойте и обсушите бумажным полотенцем.

Для начинки авокадо вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку, извлеките мякоть в тарелку. Разомните вилкой до однородного состояния, добавьте творожный сыр, лимонный сок и перемешайте.

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На блюдо выложите листья салата, затем наверх поставьте тарталетки. Наполните их начинкой при помощи кондитерского шприца или просто чайной ложкой.

Красную рыбу нарежьте тонкими полосками, сверните каждую полоску рулетиком в виде розочки и воткните в середину тарталетки. Украсьте петрушкой.

Советы:

Рыбу используйте любую.

Вместо творожного сыра можно использовать и сливочный сыр.

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