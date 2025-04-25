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Тарталетки с авокадо красной рыбой и творожным сыром: рецепт красивой закуски
Блюдо не займет много времени на приготовление, так как тарталетки используйте готовые, приобрести их можно в любом супермаркете. Это отличный вариант для праздничного стола или фуршета.
Наполните тарталетки нежным кремом из творожного сыра и спелым авокадо, а сверху выложите любую красную рыбку и украсьте зеленью петрушки.
Ингредиенты
- тарталетки
- 10 шт.
- форель слабосоленая
- 150 г
- авокадо
- 1 шт.
- творожный сыр
- 150 г
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- петрушка
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- листья салата
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Листья салата и петрушку промойте и обсушите бумажным полотенцем.
Для начинки авокадо вымойте, разрежьте пополам, удалите косточку, извлеките мякоть в тарелку. Разомните вилкой до однородного состояния, добавьте творожный сыр, лимонный сок и перемешайте.
На блюдо выложите листья салата, затем наверх поставьте тарталетки. Наполните их начинкой при помощи кондитерского шприца или просто чайной ложкой.
Красную рыбу нарежьте тонкими полосками, сверните каждую полоску рулетиком в виде розочки и воткните в середину тарталетки. Украсьте петрушкой.
Советы:
Рыбу используйте любую.
Вместо творожного сыра можно использовать и сливочный сыр.
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