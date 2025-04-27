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РФ атаковала Украину «Шахедами»: где гремели взрывы
Ночью в ряде областей было неспокойно — работала ПВО.
В ночь на 27 апреля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
«Противник атаковал 149 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.
67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
«В результате вражеской атаки пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесчина, Донетчина, Сумщина и Черкасчина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось об атаке по Павлограду. Больше об этом читайте в новости.