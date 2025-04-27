ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1149
Время на прочтение
1 мин

РФ атаковала Украину «Шахедами»: где гремели взрывы

Ночью в ряде областей было неспокойно — работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Россияне каждый день терроризируют украинцев

Россияне каждый день терроризируют украинцев / © Getty Images

В ночь на 27 апреля россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

«Противник атаковал 149 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов) — районы пусков: Курск, Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск», — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 ударных БПЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны.

67 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

«В результате вражеской атаки пострадали Житомирщина, Днепропетровщина, Одесчина, Донетчина, Сумщина и Черкасчина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось об атаке по Павлограду. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
1149
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie