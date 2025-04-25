Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 26-27 апреля

Гороскоп / © Credits

Реклама

Содержание Овен Лев Скорпион

Суббота, 26 апреля, самый чистый и светлый день лунного календаря, когда в мире наступает всеобщая гармония, которую нельзя нарушать ни словом, ни жестом, ни действием. Его энергетика благотворна, но очень тонка и уязвима, поэтому вести себя необходимо крайне осторожно — даже взмах крыльев бабочки может в будущем привести к серьезным последствиям, о боле серьезных действиях и говорить не приходится.

Воскресенье, 29 апреля, в противовес субботе является самым темным — «дьявольским» — днем лунного календаря, темная энергетика которого делает нас беззащитными перед неблагоприятными конфликтными энергиями. Как правило в такие дни, несмотря на их противоположной энергетический вектор астрологи советуют как можно меньше общаться с окружающими и не покидать стен родного дома. С одной стороны, в выходные оставаться дома, мягко говоря, нежелательно, с другой, если учесть резкое понижение температуры, которое обещают синоптики, возможно, это не самое плохое времяпрепровождение — дома всегда есть, чем заняться. Кому повезет в такое интересное время?

Овен

Овны могут рассчитывать на солидные денежные выплаты — например, позабытые ими гонорары, которые представители знака уже давно занесли в список невозвратимых потерь. Но случатся еще и приятные сюрпризы, один из которых ожидает их в это время. Такое улучшение материального положения делает возможным приобретение чего-то очень важного, на что до сих пор не хватало средств, а накапливать их не удавалось — теперь оно станет реальностью.

Реклама

Лев

Львам звезды настоятельно рекомендуют помириться с человеком, с которым они недавно умудрились рассориться, причем, исключительно по собственной неосмотрительности. С тех пор представители знака уже неоднократно пожалели о том, что вспылили, не имея для этого достаточно оснований, но не знали, как исправить ситуацию. Нынешние выходные создадут благоприятные условия для примирения и приятного совместного времяпрепровождения.

Скорпион

Скорпионы, пожалуй, единственный знак Зодиака, которого в эти дни ждет романтическое свидание с более чем серьезными последствиями — самыми приятными окажется признание в любви, а, возможно, и предложение руки и сердца. Впрочем, тем представителям знака, которые не получат ни первого, ни второго, тоже расстраиваться не стоит — в эти дни они вполне могут познакомиться с человеком, которого впоследствии с уверенностью назовут своей судьбой.

Читайте также: