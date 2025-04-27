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АТЕШ совершил диверсию против РФ в Луганской области: детали
Логистика врага потерпела серьезный удар.
Агенты движения "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станица Луганска в Луганской области. По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.
Об этом сообщает "АТЕШ".
Как отмечается, результатом успешно проведенной диверсии явилось нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей.
"Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", - подчеркнули активисты.
Жителей ТОТ призывали присоединяться к движению, чтобы освободить родную землю и отомстить врагу за все горе, которое они принесли в наш дом.
Напомним, в Мелитополе партизане устроили враговую диверсию.