АТЕШ совершил диверсию против РФ в Луганской области: детали

Диверсия АТЕШ

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Агенты движения "АТЕШ" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станица Луганска в Луганской области. По этой дороге оккупанты перевозили ресурсы для снабжения войск, а также непосредственно военную технику и личный состав.

Об этом сообщает "АТЕШ".

Как отмечается, результатом успешно проведенной диверсии явилось нарушение логистики оккупационных войск и задержки в поставках техники и запчастей.

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"Мы продолжаем систематически наносить удары по транспортной инфраструктуре, которую оккупанты используют в своих целях. И в ближайшее время таких ударов будет все больше", - подчеркнули активисты.

Жителей ТОТ призывали присоединяться к движению, чтобы освободить родную землю и отомстить врагу за все горе, которое они принесли в наш дом.

Напомним, в Мелитополе партизане устроили враговую диверсию.