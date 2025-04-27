- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 71
- Время на прочтение
- 1 мин
В Ванкувере водитель влетел в толпу: есть жертвы
Водитель автомобиля задержан. Пока неизвестно, кто он и какой был мотив его действий.
В Ванкувере водитель въехал в толпу. Инцидент произошел во время фестиваля.
Об этом сообщает издание CBC.
Полиция Ванкувера сообщает, что несколько человек погибли, еще несколько получили ранения.
Водитель уже задержан. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трегедии.
Напомним, в Китае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.
Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.