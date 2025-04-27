В Ванкувере водитель влетел в толпу: есть жертвы

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

Реклама

В Ванкувере водитель въехал в толпу. Инцидент произошел во время фестиваля.

Об этом сообщает издание CBC.

Полиция Ванкувера сообщает, что несколько человек погибли, еще несколько получили ранения.

Реклама

Водитель уже задержан. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трегедии.

Напомним, в Китае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.