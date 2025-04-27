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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Ванкувере водитель влетел в толпу: есть жертвы

Водитель автомобиля задержан. Пока неизвестно, кто он и какой был мотив его действий.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полиция на месте инцидента

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

В Ванкувере водитель въехал в толпу. Инцидент произошел во время фестиваля.

Об этом сообщает издание CBC.

Полиция Ванкувера сообщает, что несколько человек погибли, еще несколько получили ранения.

Водитель уже задержан. Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства трегедии.

Напомним, в Китае внедорожник въехал в толпу на территории открытого спортивного центра, где тренировались люди среднего, пожилого возраста и дети. Инцидент унес жизни 35 человек, еще более 40 были ранены. По решению суда мужчине была объявлена смертная казнь.

Как выяснилось, причиной, побудившей китайца совершить масштабную аварию, стало недовольство из-за соглашения о разводе с женой.

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Дата публикации
Количество просмотров
71
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