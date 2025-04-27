У Ванкувері водій влетів у натовп: є жертви

Поліція на місці інциденту / © Associated Press

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У Ванкувері водій в’їхав у натовп. Інцидент трапився під час фестивалю.

Про це повідомляє видання CBC.

Поліція Ванкувера повідомляє, що кілька людей загинули, ще декілька отримали поранення.

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Водія вже затримано. Наразі правоохоронці з’ясовують всі причини та обставини трегедії.

Нагадаємо, у Китаї позашляховик вʼїхав у натовп на території відкритого спортивного центру, де тренувалися люди середнього, літнього віку та діти. Інцидент забрав життя 35 людей, ще понад 40 були поранені. За рішенням суду чоловіку було оголошено смертну кару.

Як з’ясувалось, причиною, яка спонукала китайця здійснити масштабну аварію, стало невдоволення через угоду про розлучення з дружиною.