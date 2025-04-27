ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
126
Час на прочитання
1 хв

Низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Слід перебувати в укриттях.

Повітряна тривога

Повітряна тривога

У низці областей зранку 27 квітня лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.

Про це повідомляють у Повітряних силах.

“Загроза застосування балістики з півдня!”, — зазначили у ПС ЗСУ.

Станом на 08:39 “почервоніли” такі області:

  • Черкаська

  • Полтавська

  • Сумська

  • Харківська

  • Донецька

  • Запорізька

  • Херсонська

  • Миколаївська

  • Одеська

  • Кіровоградська

  • Дніпропетровська

Нагадаємо, під ранок 27 квітня Україну охопила повітряна тривога.

Дата публікації
Кількість переглядів
126
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie