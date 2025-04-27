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Низку областей охопила повітряна тривога: що відомо
Слід перебувати в укриттях.
У низці областей зранку 27 квітня лунає повітряна тривога. Є загроза балістики.
Про це повідомляють у Повітряних силах.
“Загроза застосування балістики з півдня!”, — зазначили у ПС ЗСУ.
Станом на 08:39 “почервоніли” такі області:
Черкаська
Полтавська
Сумська
Харківська
Донецька
Запорізька
Херсонська
Миколаївська
Одеська
Кіровоградська
Дніпропетровська
Нагадаємо, під ранок 27 квітня Україну охопила повітряна тривога.