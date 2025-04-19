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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
207
Время на прочтение
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Семьи офицеров в панике бегут из Крыма — "Атеш"

В настоящее время в частях ЧФ РФ наблюдается хаос.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российские военные

Российские военные / © Associated Press

Во временно оккупированном Севастополе фиксируют массовый вывоз семей старшего офицерского состава Черноморского флота РФ. Они спешно покидают крымский полуостров.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

Агенты представителей движения подполья рассказали, что в срочном порядке оккупированный Крым уже покинули почти все семьи старшего офицерского состава ЧФ российских захватчиков.

«В настоящее время в частях ЧФ РФ наблюдается паника — по нашим данным, в начале апреля поступила директива „сверху“ по применению дополнительных мер безопасности на военных объектах полуострова», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в бухтах Севастополя проводятся «скрытые патрули из резервистов „БАРС“ в гражданской одежде», а также фиксируют усиление охраны и попытки скрыть технику.

«Кроме того, упразднены все выходные для оккупантов», — обращают внимание партизаны.

Представители движения допускают, что российские оккупанты «начали выполнять директиву Украины о прекращении договора о пребывании Черноморского флота РФ в Севастополе».

Напомним, представители партизанского движения «Атеш» обнаружили новые укрепления и объекты российской армии во временно оккупированном Крыму.

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Дата публикации
Количество просмотров
207
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