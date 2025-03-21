В РФ "нерусских" массово гонят на войну с Украиной – разведка АТЕШ

В военкомате Петербурга людей шантажируют и принуждают к подписанию контрактов, угрожая последствиями за отказ.

В военкомате Санкт-Петербурга усилили давление на представителей "нерусских" национальностей, чтобы они подписывали контракт и отправлялись на войну в Украину.

Об этом сообщают активисты партизанского движения "АТЕШ".

Агент движения зафиксировал факты систематического давления на представителей нацменшин РФ в одном из военкоматов Петербурга.

"Особенно жёстко сотрудники военкомата обращаются с представителями "нерусской" национальности – в первую очередь с дагестанцами, бурятами, тувинцами и узбеками, проживающими в Петербурге", – говориться в сообщении.

По словам агента, людей шантажируют и принуждают к подписанию контрактов, угрожая последствиями за отказ. Всё это делается ради выполнения "мобилизационного плана".

"Наш агент собрал полную информацию о режиме работы учреждения, составе охраны и сотрудниках. Мы предупреждаем всех: держитесь подальше от этого объекта. Напоминаем, что в прошлом году здесь уже была попытка атаки — зажигательная смесь вспыхнула у входа. Каждый, кто способствует насильственной мобилизации и отправке людей на войну, понесёт справедливое наказание", – говорится в сообщении "АТЕШ".

Ранее руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия готовит население к возможному проведению мобилизации.

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