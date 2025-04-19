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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
207
Час на прочитання
1 хв

Родини офіцерів у паніці тікають з Криму — "Атеш"

Наразі у частинах ЧФ РФ спостерігається хаос.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські військові

Російські військові / © Associated Press

У тимчасово окупованому Севастополі фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ. Вони спішно залишають кримський півострів.

Про це повідомляє Telegram-канал партизанського руху «АТЕШ».

Агенти представників руху підпілля розповіли, що у терміновому порядку окупований Крим вже залишили майже всі сім’ї старшого офіцерського складу ЧФ російських загарбників.

«Наразі у частинах ЧФ РФ спостерігається паніка — за нашими даними, на початку квітня надійшла директива „зверху“ щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об’єктах півострова», — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що у бухтах Севастополя проводяться «приховані патрулі з резервістів „БАРС“ у цивільному одязі», а також фіксують посилення охорони та спроби сховати техніку.

«Крім того, скасовано всі вихідні для окупантів», — звертають увагу партизани.

Представники руху допускають, що російські окупанти «почали виконувати директиву України щодо припинення договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі».

Нагадаємо, представники партизанського руху «Атеш» виявили нові укріплення та об’єкти російської армії у тимчасово окупованому Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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