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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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АТЕШ здійснив диверсію проти РФ на Луганщині: деталі

Логістика ворога зазнала серйозного удару.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Диверсія АТЕШ

Диверсія АТЕШ

Агенти руху “АТЕШ” знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Станиця Луганська у Луганській області. Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.

Про це повідомляє “АТЕШ”.

Як зазначається, результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин.

“Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде дедалі більше”, — наголосили активісти.

Жителів ТОТ закликали приєднуватися до руху, щоб звільнити рідну землю і помститися ворогові за все горе, яке вони принесли в наш дім.

Нагадаємо, у Мелітополі партизані влаштували ворогу диверсію.

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