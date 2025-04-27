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- Війна
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АТЕШ здійснив диверсію проти РФ на Луганщині: деталі
Логістика ворога зазнала серйозного удару.
Агенти руху “АТЕШ” знищили трансформаторну шафу на залізниці біля міста Станиця Луганська у Луганській області. Цією дорогою окупанти перевозили ресурси для постачання військ, а також безпосередньо військову техніку та особовий склад.
Про це повідомляє “АТЕШ”.
Як зазначається, результатом успішно проведеної диверсії стало порушення логістики окупаційних військ та затримки у постачанні техніки та запчастин.
“Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по транспортній інфраструктурі, яку окупанти використовують у своїх цілях. І найближчим часом таких ударів буде дедалі більше”, — наголосили активісти.
Жителів ТОТ закликали приєднуватися до руху, щоб звільнити рідну землю і помститися ворогові за все горе, яке вони принесли в наш дім.
Нагадаємо, у Мелітополі партизані влаштували ворогу диверсію.