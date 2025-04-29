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РФ запустила по Україні 100 БпЛА: постраждали чотири області
Вночі 100 дронів атакували Україну з шести напрямків. Внаслідок атаки є пошкодження у чотирьох регіонах.
Росія атакувала Україну у ніч проти 29 квітня за допомогою 100 безпілотників різних типів. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Від вечора 28 квітня і протягом ночі російські окупанти атакували Україну сотнею ударних безпілотників та дронів-імітаторів інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда.
На ранок 29 квітня Повітряні сили ЗСУ підтвердили збиття 37 ударних дронів типу «Шахед» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі України.
Ще 47 російських безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Через ворожу атаку постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина.
Нагадаємо, через російську атаку по Дніпропетровщині загинула дитина, ще одну дістали з-під завалів і передали медикам.