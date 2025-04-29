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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
218
Час на прочитання
1 хв

В ОПУ відреагували на чергову атаку по Києву

Ці атаки не несуть жодного сенсу, від них страждають цивільні люди.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Росія 29 квітня знову атакувала Київ дронами. На фронті продовжуються спроби штурмових дій армії РФ.

Про це написав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Одна команда Путіна і вогонь може припинитись, але він цього не робить в надії обдурити всіх.

“Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня Київ вкотре атакували російські дрони. В околицях Києва та у повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них дев’ять знищено засобами ППО, два — радіолокаційно втрачені.

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Дата публікації
Кількість переглядів
218
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