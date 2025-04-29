В ОПУ відреагували на чергову атаку по Києву

Андрій Єрмак

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Росія 29 квітня знову атакувала Київ дронами. На фронті продовжуються спроби штурмових дій армії РФ.

Про це написав керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Одна команда Путіна і вогонь може припинитись, але він цього не робить в надії обдурити всіх.

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“Росія розпочала війну. Саме вона має припинити вогонь і не блокувати мирні зусилля президента США Трампа, які підтримує Україна”, — наголосив Єрмак.

Нагадаємо, у ніч проти 29 квітня Київ вкотре атакували російські дрони. В околицях Києва та у повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них дев’ять знищено засобами ППО, два — радіолокаційно втрачені.