Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Чиновники в Украине и Европе опасаются, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп находится на грани выхода из переговорного процесса по войне.

Об этом пишет Financial Times. Собеседники издания утверждают, что в качестве «повода» Трамп потенциально может использовать незначительный прогресс в переговорах, чтобы сказать, что его работа уже выполнена. Даже если этот прогресс не приведет к долгосрочному решению.

По словам одного из европейских чиновников, американский президент «создает ситуацию, в которой он дает себе повод уйти и оставить Украину и нас [Европа] исправлять ситуацию». Заставили Трампа переоценить свою «приверженность» мирному соглашению нежелания Путина согласиться на ключевые требования Украины и США — к примеру, сохранение численности Вооруженных сил Украины после войны — и «сложность конфликта».

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Издание обратило внимание на встречу Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским во время прощания с Папой Франциском в Риме. Тогда он похвалил украинского коллегу и раскритиковал Путина, сказав, что удивлен и разочарован атаками РФ на города в Украине.

Несмотря на это, украинские чиновники опасаются, что Трамп выйдет из переговоров. Один из собеседников сказал FT, что рассматривает это как «серьезную возможность».

«В Украине есть серьезные опасения, что Трамп может отказаться от переговоров о прекращении огня. Хуже всего, что может произойти в американо-украинских отношениях, это когда Трамп потеряет любой интерес к Украине», — заявил нардеп Александр Мережко.

По его словам, это «может быть воспринято Путиным как молчаливое разрешение США на эскалацию войны».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что «спасает» Украину от России, и если бы не его помощь, Украина была бы «раздавлена». Трамп напомнил, что именно он разрешил поставку Украине противотанковых ракет Javelin, ставших решающим моментом в противостоянии российским танкам в начале вторжения.