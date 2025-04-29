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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Трамп створює собі привід залишити Україну — джерела FT

Найгірше, що може статися в американсько-українських відносинах, — це коли Трамп втратить будь-який інтерес до України, зазначив нардеп Олександр Мережко.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Чиновники в Україні та Європі побоюються, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп перебуває на межі виходу з переговорного процесу щодо війни.

Про це пише Financial Times. Співрозмовники видання стверджують, що в якості «приводу» Трамп потенційно може використати незначний прогрес у переговорах, щоб сказати, що його робота вже виконана. Навіть якщо цей прогрес не призведе до довгострокового рішення.

За словами одного з європейського чиновників, американський президент «створює ситуацію, в якій він дає собі привід піти і залишити Україну і нас [Європу] виправляти ситуацію». Змусили Трампа переоцінити свою «прихильність» до мирної угоди небажання Путіна погодитися на ключові вимоги України та США — до прикладу, збереження чисельності Збройних сил України після війни — та «складність конфлікту».

Видання звернуло увагу на зустріч Трампа з президентом України Володимиром Зеленським під час прощання з Папою Франциском у Римі. Тоді він похвалив українського колегу та розкритикував Путіна, сказавши, що «здивований і розчарований» атаками РФ на міста в Україні.

Попри це українські посадовці побоюються, що Трамп вийде з перемовин. Один зі співрозмовників сказав FT, що розглядає це як «серйозну можливість».

«В Україні є серйозні побоювання, що Трамп може відмовитися від переговорів про припинення вогню. Найгірше, що може статися в американсько-українських відносинах, — це коли Трамп втратить будь-який інтерес до України», — заявив нардеп Олександр Мережко.

За його словами, це «може бути сприйнято Путіним як мовчазний дозвіл США на ескалацію війни».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що «рятує» Україну від Росії, і якби не його допомога, Україна була б «розчавлена». Трамп нагадав, що саме він дозволив постачання Україні протитанкових ракет Javelin, які стали вирішальним моментом у протистоянні російським танкам на початку вторгнення.

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