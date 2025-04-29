Путін заявив про триденне "перемир'я": в ООН прокоментували

Володимир Путін. / © Associated Press

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ООН хоче бачити закінчення війни в Україні, яке має бути на основі міжнародного права і статуту організації.

Про це заявив спікер генсека ООН Стефан Дюжарік, коментуючи запропоноване РФ “перемир’я” на 9 Травня, повідомляє "Укрінформ".

"Наша позиція залишається незмінною: ми хочемо бачити закінчення війни... Воно має бути принциповим і послідовним і міцно ґрунтуватися на статуті ООН, міжнародному праві та всіх відповідних резолюціях", - наголосив Дюжаррік.

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З його слів, мир має бути стійким, а також передбачати визнання суверенітету і територіальної цілісності України. Дюжаррік каже, що ООН цінує всі зусилля щодо завершення війни, які відповідають його давно й неодноразово озвученій позиції.

На запитання про залучення військових КНДР до війни Росії проти України, Дюжаррік заявив коротко: "Думаю, будь-яка інтернаціоналізація будь-якого конфлікту - це неправильний напрямок".

Нагадаємо, в ISW оцінили, навіщо Володимиру Путіну "перемир'я" на День Перемоги. Зокрема, аналітики зауважують, що війська РФ скористалися "Великоднім перемир'ям" для обстрілів та розвідки передових українських позицій.

Дата публікації 17:04, 28.04.25 Кількість переглядів 28 Путінське перемир'я! Чи є шанс цього разу зупинити війну?