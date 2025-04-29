Политолог объяснил, зачем Путину перемирие на 9 мая

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН.ua

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Украина должна выдвинуть встречный план перемирия для России, выполнение которого будет условием согласия на перемирие до 9 мая.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко, передает РБК-Украина.

«Вот Путин говорит, я готов, я готов, но вот я привязываю это к 9 мая. Ну знаете, у меня родилась такая идея-ответ: предлагаю украинскому руководству тоже объявить перемирие с 1 мая. И выполнение этого перемирия должно быть условием согласия на перемирие на 9 мая», — сказал Фесенко.

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Он заявил, что 1 мая было бы удобной датой того мнения, чтобы на время переговоров о прекращении огня была тишина, и ведущие переговоры продемонстрировали свою реальную готовность к прекращению огня.

«В конце концов, неформально, неофициально Путин уже сделал подарок Трампу на три месяца его президентства, а ну вот мы делаем такой подарок на 100 дней. Ну шутки шутками, но на самом деле я думаю, что нам нужно использовать такую же тактику. А почему это только Путин может так играть? Для того чтобы девальвировать его игру, нам нужно зеркально отвечать тем же. И если он будет отказываться, ну тогда, простите, никакого перемирия на 9 мая не будет», — подчеркнул Фесенко.

Ранее сообщалось, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа относительно возможного перемирия в Украине.

Мы ранее информировали, что полковник запаса ВСУ и бывший пресс-секретарь Генштаба Владислав Селезнев заявил, что Путин объявил о так называемом «перемирии» на время празднования 80-летия победы в советско-германской войне, чтобы защитить Москву от возможных ударов украинских беспилотников.