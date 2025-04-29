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Оккупанты продвинулись около трех сел на Донетчине: карта Deep State
Аналитики Deep State обновили карту боевых действий: зафиксированы изменения.
Российские войска продвинулись в Донецкой области в районах трех сел — Успеновка, Котляровка и Раздольное.
Об этом сообщили аналитики Deep State.
«Враг продвинулся в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного», — говорится в заявлении.
В Deep State также отметили, что обновили карту боевых действий, на которой зафиксировано продвижение врага.
Напомним, по данным Deep State, накануне российские захватчики продвинулись в Донецкой области и захватили село Надеевка.