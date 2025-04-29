Оккупанты продвинулись около трех сел на Донетчине: карта Deep State

Российский военный / © Associated Press

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Российские войска продвинулись в Донецкой области в районах трех сел — Успеновка, Котляровка и Раздольное.

Об этом сообщили аналитики Deep State.

«Враг продвинулся в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного», — говорится в заявлении.

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В Deep State также отметили, что обновили карту боевых действий, на которой зафиксировано продвижение врага.

Карта боевых действий от Deep State / © t.me/DeepStateUA

Напомним, по данным Deep State, накануне российские захватчики продвинулись в Донецкой области и захватили село Надеевка.