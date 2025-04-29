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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Окупанти просунулись біля трьох сіл на Донеччині: мапа Deep State

Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій: зафіксовані зміни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Російський військовий

Російський військовий / © Associated Press

Російські війська просунулись у Донецькій області у районах трьох сіл — Успенівка, Котлярівки та Роздольного.

Про це повідомили аналітики Deep State.

«Ворог просунувся в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного», — вказано в заяві.

У Deep State також зазначили, що оновили мапу бойових дій, на якій зафіксовані просування ворога.

Мапа бойових дій від Deep State / © t.me/DeepStateUA

Мапа бойових дій від Deep State / © t.me/DeepStateUA

Нагадаємо, за даними Deep State, напередодні російські загарбники просунулися на Донеччині та захопили село Надіївка.

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