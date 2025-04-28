Зеленський заявив про ліквідацію високопоставлених військових РФ – деталі

Президент України Володимир Зеленський. / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський заявив про ліквідацію представників вищого командного складу російських збройних сил.

Про це голова держави повідомив за підсумками доповідей керівників Служби зовнішньої розвідки України та Служби безпеки України.

За словами Зеленського, керівник Служби зовнішньої розвідки доповів про успішну операцію з ліквідації високопоставлених військових РФ.

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“Справедливість неминуче приходить”, – підкреслив президент.

Крім того, голова СБУ доповів про подальші результати у боротьбі проти російських агентурних мереж та диверсантів в Україні. Зеленський високо оцінив успіхи спецслужб і подякував за ефективну роботу.

Окремо президент зазначив, що Україна готує нові санкційні рішення. За його словами, йому вже представили матеріали, які обґрунтовують необхідність нових обмежувальних заходів, і наразі готуються відповідні подання на розгляд Ради національної безпеки і оборони.

Нагадаємо, що у Балашисі в Московській області 25 квітня вибухнуло авто із заступником начальника Головного оперативного управління Генштабу збройних сил Росії Ярославом Москаликом.