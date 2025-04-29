Наступ РФ не зупиняється: в ISW розповіли, де ворог має успіх

Українські військові тримають оборону на сході України попри постійні атаки російських сил / © Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

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На фронті зберігається напружена ситуація — окупанти намагаються прорвати українську оборону одразу на кількох ділянках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Нещодавно російські війська мали обмежені тактичні успіхи на півночі Сумщини. Зокрема, окупанти просунулися у полях західніше Локні, ймовірно, зайняли позиції біля Басівки та Журавки.

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Також підрозділи 83-ї десантно-штурмової бригади РФ намагаються діяти на північ від Біловодів — між Журавкою та Локнею.

На Куп’янському напрямку ворог зайняв південну частину Кам’янки й намагається просунутися далі на схід. Подібна ситуація — на Сіверському напрямку: російські підрозділи дійшли до східної околиці Григорівки.

В районі Торецька окупанти вийшли до дамби на північ від міста. На Новопавлівському напрямку російські сили мають незначні просування поблизу Надіївки — на схід від Новопавлівки.

На інших ділянках фронту окупанти продовжують штурмові дії, але не мають успіху.

За словами російських воєнкорів, українські війська утримують позиції в районі Горналі (на південь від Суджі) та в лісосмугах поблизу Олешні. Також тривають бої у Бєлгородській області, однак наразі немає підтверджень просування жодної зі сторін.

Нагадаємо, станом на ранок 29 квітня ЗСУ знищили 950 860 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1060 військових.