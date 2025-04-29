Действия РФ на севере: должны ли оккупанты силы прорваться в Сумы

Российская армия. / © Associated Press

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Пока количество военных РФ, действующее в отдельных районах Сумской области, не способно прорваться в город Сумы .

Об этом заявил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала "Еспресо”.

"Конечно, если мы не отступим и не дадим ему такой возможности. А мы не дадим противнику такой возможности. Такого количества противника недостаточно, чтобы захватить Сумы", - подчеркнул Грабский.

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По его словам, на Сумском участке фронта речь идет о серой зоне, которая частично существует на территории области, а частично – на территории Курской и Белгородской областей, где продолжаются боевые действия.

Эти боевые действия носят характер тактического перемещения подразделений на глубину максимум до 10 км и шириной до 30 км. Это все, на что способен враг сегодня в Сумской области.

"Поэтому не стоит драматизировать ситуацию. Силы обороны надежно удерживают позиции и не позволяют противнику продвинуться на этом участке фронта. Боевые действия происходят в условиях конфликта низкой интенсивности и характеризуются отдельными тактическими действиями войска", - добавил Грабский.

Как сообщалось, аналитики ISW пишут о том, что наступление РФ не останавливается. Недавно российские войска имели ограниченные тактические успехи на севере Сумщины.

Дата публикации 14:22, 28.04.25 Количество просмотров 16 Украина потеряла истребитель Су-27 этим утром – пилот выжил!