Для чего РФ использует перемирие на 9 мая: мнение военного обозревателя

Перемирие

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что объявляет так называемое перемирие на дне празднования 80-летия победы во Второй мировой войне. Кремль использует так называемое перемирие с 7 по 9 мая для перегруппировки сил.

Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал военный обозреватель Василий Пхеньо.

"Россияне будут использовать это время для улучшения своего инженерного положения, для перегруппировок, для подтягивания свежих резервов на те направления, где они захотят ударить, скажем так, мощнее. Несомненно, все это будет", - убежден он.

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Так было и во время пасхального перемирия.

По словам эксперта, Россия сейчас имитирует переговоры.

"И становится понятно и четко, что они просто хотят дальше воевать. Они возлагают надежды на будущее свое летнее наступление, которое они, очевидно, будут готовить. Они не пойдут на полное перемирие", - отметил Пхеньо.

Ранее премьер-министр Италии Джорджиа Мелони заявила, что предложение российского президента Владимира Путина о временном перемирии на 9 мая является "явно недостаточным" для установления справедливого и длительного мира в Украине.