Для чого РФ використає перемир’я на 9 травня: думка військового оглядача

Перемир’я

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що оголошує так зване перемирʼя на дні святкування 80-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Кремль використає так зване перемир'я від 7 до 9 травня для перегрупування сил.

Про це в ефірі “КИЇВ24” сказав військовий оглядач Василь Пхеньо.

“Росіяни використовуватимуть цей час для покращення свого інженерного становища, для справді перегрупувань, для підтягування свіжих резервів на ті напрямки, де вони захочуть вдарити, скажімо так, потужніше. Безсумнівно, все це буде”, — переконаний він.

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Так було і під час “великоднього перемир’я”.

За словами експерта, Росія зараз імітує переговори.

“І стає зрозуміло й чітко, що вони просто хочуть далі воювати. Вони покладають надії на майбутній свій літній наступ, який вони, очевидно, будуть готувати. Вони не підуть на повне перемир’я”, — зазначив Пхеньо.

Раніше прем’єр-міністерка Італії Джорджіа Мелоні заявила, що пропозиція російського президента Володимира Путіна про тимчасове перемир’я на 9 травня є “явно недостатньою” для встановлення справедливого та тривалого миру в Україні.