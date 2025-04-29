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Соглашение об ископаемых: когда Украина и США подпишут документ
Соглашение могут подписать «скоро», ведь осталась техническая сторона обсуждения соглашения о ископаемых и редкоземельных металлах.
Украина и США 29 апреля должны обсудить соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд.
Об этом " Суспільному " сообщил источник в Офисе президента Украины.
«Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет», — сообщил источник.
По словам собеседника в ОП устроить осталось, в частности, «технические детали, а в целом сделка почти готова».
Напомним, во время переговоров о полезных ископаемых Украина добилась важных изменений в соглашении с США. Детали уже сообщалось. Речь шла о том, что США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на последней неделе апреля 2025-го после сообщения Киева о получении существенной уступки от администрации американского президента Дональда Трампа — не учитывать предварительную военную помощь в рамках этого соглашения.
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