Соглашение об ископаемых: когда Украина и США подпишут документ

Когда подпишут соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых / © Reuters

Реклама

Украина и США 29 апреля должны обсудить соглашение о редкоземельных металлах и полезных ископаемых на уровне правительств и технических команд.

Об этом " Суспільному " сообщил источник в Офисе президента Украины.

«Что касается подписания документа, то это может быть уже совсем скоро, но конкретной даты еще нет», — сообщил источник.

Реклама

По словам собеседника в ОП устроить осталось, в частности, «технические детали, а в целом сделка почти готова».

Напомним, во время переговоров о полезных ископаемых Украина добилась важных изменений в соглашении с США. Детали уже сообщалось. Речь шла о том, что США и Украина близки к подписанию рамочного соглашения о полезных ископаемых уже на последней неделе апреля 2025-го после сообщения Киева о получении существенной уступки от администрации американского президента Дональда Трампа — не учитывать предварительную военную помощь в рамках этого соглашения.

Читайте также