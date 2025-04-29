Угода про копалини: коли Україна та США підпишуть документ

Коли підпишуть угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини / © Reuters

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Україна та США 29 квітня мають обговорити угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини на рівні урядів та технічних команд.

Про це “Суспільному” повідомило джерело в Офісі президента України.

"Щодо підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає", — повідомило джерело.

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За словами співрозмовника в ОП уладнати залишилося, зокрема, “технічні деталі, а загалом угода майже готова”.

Нагадаємо, під час перемовин щодо корисних копалин Україна домоглася важливих змін до угоди зі США. Деталі вже повідомлялися. Йшлося про те, що США та Україна близькі до підписання рамкової угоди щодо корисних копалин вже останнього тижня квітня 2025-го після повідомлення Києва про отримання суттєвої поступки від адміністрації американського президента Дональда Трампа — не враховувати попередню військову допомогу у межах цієї угоди.

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