ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Угода про копалини: коли Україна та США підпишуть документ

Угоду можуть підписати «скоро», адже залишився технічний бік обговорення угоди про копалини і рідкісноземельні метали.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Угода про копалини: коли Україна та США підпишуть документ

Коли підпишуть угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини / © Reuters

Україна та США 29 квітня мають обговорити угоду про рідкісноземельні метали та корисні копалини на рівні урядів та технічних команд.

Про це “Суспільному” повідомило джерело в Офісі президента України.

"Щодо підписання документа, то це може бути вже зовсім скоро, але конкретної дати ще немає", — повідомило джерело.

За словами співрозмовника в ОП уладнати залишилося, зокрема, “технічні деталі, а загалом угода майже готова”.

Нагадаємо, під час перемовин щодо корисних копалин Україна домоглася важливих змін до угоди зі США. Деталі вже повідомлялися. Йшлося про те, що США та Україна близькі до підписання рамкової угоди щодо корисних копалин вже останнього тижня квітня 2025-го після повідомлення Києва про отримання суттєвої поступки від адміністрації американського президента Дональда Трампа — не враховувати попередню військову допомогу у межах цієї угоди.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie