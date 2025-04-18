Україна та США підписали меморандум про надра: уряд оприлюднив текст

Меморандум щодо угоди про копалини / © ТСН.ua

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Україна та США підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.

Про це йдеться у повідомленні на урядовому порталі. Також наводиться текст меморандуму.

Меморандум засвідчує конструктивну спільну роботу над Угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти Угоду, яка буде вигідна обом народам. Угода передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

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У Меморандумі йдеться, що Угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів.

Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну.

Також згідно з текстом Меморандуму Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Окрім цього, документ передбачає, що США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у ЄС або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Тобто робота над Угодою не може спричиняти конфліктів для євроінтеграційного шляху України.

Меморандум підписано в рамках переговорного процесу, який відбувається відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 11 квітня 2025 р. № 333-р «Про делегацію Уряду України для участі у переговорах з Урядом Сполучених Штатів Америки щодо реалізації спільних проектів».

Народний депутат Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що по факту важливий лише один абзац, про наступний тиждень. Він уточнив, що премʼєр-міністр разом з урядовцями йде на Spring Meetings МВФ та Світового банку, тому там зустрічі з Трежері і будуть.

Наводимо текст меморандуму:

Меморандум засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини / © Ярослав Железняк / Facebook

«Меморандум про наміри між урядом Сполучених Штатів Америки та урядом України щодо завершення формальної угоди про економічне партнерство та інвестиційний фонд відбудови

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки надали суттєву фінансову та матеріальну підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року;

Зважаючи на те, що американський народ прагне інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну;

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна прагнуть досягти тривалого миру в Україні та довгострокового партнерства між двома народами та урядами;

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна визнають внесок, який Україна зробила для зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї;

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна мають намір створити інвестиційний фонд відбудови в рамках економічного партнерства між двома народами та урядами;

Зважаючи на те, що Сполучені Штати Америки та Україна провели надзвичайно продуктивні технічні консультації у Вашингтоні, округ Колумбія, нещодавно — 11–12 квітня 2025 року, з метою завершення переговорів щодо угоди про створення інвестиційного фонду відбудови;

Зважаючи на те, що Сполучені Штати поважають намір України уникати конфліктів при підготовці угоди з її зобов’язаннями в рамках процесу вступу до Європейського Союзу або зобов’язаннями перед міжнародними фінансовими інституціями та іншими офіційними кредиторами;

Зважаючи на те, що, без шкоди для будь-яких політичних чи юридичних процедур, необхідних для завершення домовленості, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, у тиждень, що починається 21 квітня 2025 року, для зустрічі з Міністром фінансів США Бессентом і надання високорівневої підтримки для завершення технічних обговорень умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Очікується, що переговорні групи нададуть звіт про досягнутий прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання угоди;

Отже, підтверджуючи підписами нижче, Уряд Сполучених Штатів Америки та Уряд України укладають цей Меморандум про наміри з метою якнайшвидшого завершення необхідної документації для укладення угоди про економічне партнерство між народами Сполучених Штатів Америки та України шляхом створення інвестиційного фонду відбудови.

Цей Меморандум про наміри може бути підписаний у двох або більше примірниках, кожен з яких вважатиметься оригіналом, а всі разом — одним документом».

Нагадаємо, колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що скандальну угоду про рідкісноземельні метали запропонував сам президент України Володимир Зеленський.

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