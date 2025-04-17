Україна та США підписали меморандум щодо угоди про копалини: що відомо

Юлія Свириденко / © Юлія Свириденко

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Україна та США у четвер, 17 квітня, підписали меморандум, який засвідчує намір сторін нарешті фіналізувати угоду про корисні копалини.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Сьогодні зробили крок до спільної зі США Угоди про економічне партнерство. Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам», — пише Свириденко.

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Наразі готується створення Фонду інвестицій у відбудову України. На думку віцепрем’єрки, відповідна угода зі США відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між країнами.

«Важливо, що ми підтверджуємо нашими домовленостями прагнення Американського народу інвестувати разом з Українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну. Попереду — фіналізація тексту Угоди та її підписання», — зазначила Свириденко.

Вона уточнила, що остаточну угоду мають ратифікувати парламенти обох країни — США та України.

Раніше Дональд Трамп розповів, що угода Сполучених Штатів з Україною щодо мінеральних ресурсів буде підписана наступного четверга.

Нагадаємо, колишній держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, що скандальну угоду про рідкісноземельні метали запропонував сам Зеленський.

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