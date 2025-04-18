Чому Китай зацікавлений у війні в Україні: експерти навели аргументи

Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін / © ТСН.ua

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Китай зацікавлений у війні Росії проти України, тому не втручатиметься у нинішню тупикову ситуацію. Пекіну потрібно, аби Росія, Європа та США витрачали менше часу на протидію йому на інших континентах.

Такі думку у ефірі програми «Тема з Мосейчук» висловили російський опозиціонер Ілля Пономарьов та політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Ведуча Наталія Мосейчук поцікавилась у гостей своєї програми, що може бути геймчейджером (змінювачем гри) цього тупика у війні в Україні. Голова правління Республіканського фонду України, екссекретар польської делегації у Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа вважає, що це може бути позиція Китаю.

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«Позиція Китаю. Росія залежить від Китаю. Якби Китай вирішив зупинити війну, він здатний це зробити. Тому що голос Китаю Росія не може зігнорувати», — висловив думку Кульпа.

Водночас Пономарьов переконаний, що Пекіну не потрібне закінчення війни в Україні.

«Китаю це не потрібно. Для Китаю це ситуація win-win. Йому вигідна як перемога, так і поразка Росії, тому вони втручатися не будуть. Вони будуть чекати, поки Амуром пропливе труна ворога», — вважає російський опозиціонер.

Кулик погоджується з думкою, що Китай зацікавлений у війні.

«Китай не буде нічого робити. Не буде нічого казати Росії. Китай зацікавлений у війні. Бажано її локалізувати, зробити малої інтенсивності, але такою, в яку б були зав’язані американці, європейці росіяни, і менше витрачали часу і зусиль на протидію Китаю на інших континентах», — пояснив політолог.

До слова, напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай постачає Росії артилерію і порох, а ще представники КНР займаються виробництвом деякої зброї на території країни-агресорки.