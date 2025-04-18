Почему Китай заинтересован в войне в Украине: эксперты привели аргументы

Президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин / © ТСН.ua

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Китай заинтересован в войне России против Украины, поэтому не будет вмешиваться в нынешнюю тупиковую ситуацию. Пекину нужно, чтобы Россия, Европа и США тратили меньше времени на противодействие ему на других континентах.

Такое мнение в эфире программы «Тема с Мосейчук» высказали российский оппозиционер Илья Пономарев и политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Ведущая Наталья Мосейчук поинтересовалась у гостей своей программы, что может быть геймчейджером (изменителем игры) тупика в войне в Украине. Глава правления Республиканского фонда Украины, экс-секретарь польской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Петр Кульпа считает, что это может быть позиция Китая.

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«Позиция Китая. Россия зависит от Китая. Если бы Китай решил остановить войну, он способен это сделать. Потому что голос Китая Россия не может проигнорировать», — выразил мнение Кульпа.

В то же время Пономарев убежден, что Пекину не нужно окончание войны в Украине.

«Китаю это не нужно. Для Китая это ситуация win-win. Ему выгодна как победа, так и поражение России, поэтому они вмешиваться не будут. Они будут ждать, пока по Амуру проплывет гроб врага», — считает российский оппозиционер.

Кулик согласен с мнением, что Китай заинтересован в войне.

«Китай не будет ничего делать. Не будет ничего говорить России. Китай заинтересован в войне. Желательно ее локализовать, сделать малой интенсивности, но такой, в которую были бы завязаны американцы, европейцы, россияне, и меньше тратили времени и усилий на противодействие Китаю на других континентах», — объяснил политолог.

К слову, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет России артиллерию и порох, а еще представители КНР занимаются производством некоторого оружия на территории страны-агрессора.