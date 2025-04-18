Украина и США подписали меморандум о недрах: правительство обнародовало текст

Меморандум по соглашению о ископаемых / © ТСН.ua

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Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение сторон наконец-то финализировать соглашение о полезных ископаемых.

Об этом говорится в сообщении на правительственном портале. Также приводится текст меморандума.

Меморандум свидетельствует о конструктивной совместной работе над Соглашением об экономическом партнерстве и подтверждает намерение финализировать и заключить Соглашение, которое будет выгодно обоим народам. Соглашение будет предусматривать создание Фонда инвестиций в восстановление Украины.

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В Меморандуме говорится, что Соглашение будет открывать возможности для значительных инвестиций, модернизации инфраструктуры и взаимовыгодного партнерства Украины и Соединенных Штатов.

Кроме того, он подтверждает стремление американского народа инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину.

Также согласно тексту Меморандума Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина сделала в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия.

Кроме этого, документ предусматривает, что США уважают обязательства Украины, связанные со вступлением в ЕС или связанные с соглашениями с международными финансовыми учреждениями и другими официальными кредиторами. То есть работа над Соглашением не может вызывать конфликтов для евроинтеграционного пути Украины.

Меморандум подписан в рамках переговорного процесса, который происходит в соответствии с распоряжением Кабинета Министров от 11 апреля 2025 г. № 333-р «О делегации Правительства Украины для участия в переговорах с Правительством Соединенных Штатов Америки по реализации совместных проектов».

Народный депутат Ярослав Железняк в Telegram отметил, что по факту важен только один абзац о следующей неделе. Он уточнил, что премьер-министр вместе с членами правительства идет на Spring Meetings МВФ и Всемирного банка, поэтому там встречи с Трежери и будут.

Приводим сам текст меморандума:

Меморандум свидетельствует о намерении сторон наконец финализировать соглашение о полезных ископаемых / © Ярослав Железняк / Facebook

«Меморандум о намерениях между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Украины по завершению формального соглашения об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде восстановления

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки оказали существенную финансовую и материальную поддержку Украине после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

Учитывая, что американский народ стремится инвестировать вместе с украинским народом в свободную, суверенную и безопасную Украину;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся достичь продолжительного мира в Украине и долгосрочного партнерства между двумя народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который Украина внесла для укрепления международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина намерены создать инвестиционный фонд восстановления в рамках экономического партнерства между двумя народами и правительствами;

Учитывая, что Соединенные Штаты Америки и Украина провели чрезвычайно продуктивные технические консультации в Вашингтоне, округ Колумбия, недавно — 11–12 апреля 2025 года, с целью завершения переговоров по соглашению о создании инвестиционного фонда восстановления;

Учитывая, что Соединенные Штаты уважают намерение Украины избегать конфликтов при подготовке соглашения с его обязательствами в рамках процесса вступления в Европейский Союз или обязательств перед международными финансовыми институтами и другими официальными кредиторами;

Ввиду того, что, без ущерба для любых политических или юридических процедур, необходимых для завершения договоренности, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в неделю, начинающуюся 21 апреля 2025 года, для встречи с Министром финансов США Бессентом и предоставления высокоуровневой поддержки восстановления. Ожидается, что переговорные группы представят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения;

Следовательно, подтверждая подписями ниже, Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины заключают этот Меморандум о намерениях с целью скорейшего завершения необходимой документации для заключения соглашения об экономическом партнерстве между народами Соединенных Штатов Америки и Украины путем создания инвестиционного фонда восстановления.

Этот Меморандум о намерениях может быть подписан в двух или более экземплярах, каждый из которых будет считаться оригиналом, а все вместе одним документом».

Напомним, бывший госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что скандальное соглашение о редкоземельных металлах предложил сам президент Украины Владимир Зеленский.

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