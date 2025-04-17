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Недра Украины — золотая жила Европы: сколько на самом деле стоят наши ископаемые
Украина также богата большими запасами различных минеральных вод, которые имеют высокие лекарственные свойства и обеспечивают стране одно из первых мест в Европе и среди государств СНГ.
Украина имеет одну из самых богатых минерально-сырьевых баз в Европе, которая включает около 20 тысяч месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых.
Об этом пишет «Укринформ».
Запасы ресурсов в недрах нашей страны оцениваются в триллионы долларов. Среди них нефть, газ, уголь, торф, уран, железо, марганец, титан, алюминий, медь, цинк, свинец, золото, серебро, ртуть и другие стратегические ресурсы.
По оценкам Forbes, общая стоимость полезных ископаемых Украины составляет 14,8 триллиона долларов.
Более 70% этих ресурсов сосредоточены в трех регионах:
Донецкая область
Днепропетровская область
Луганская область
В публикации отмечается, что государство последний раз официально оценивало свои ресурсы еще в 2005 году. Тогда разведанные запасы составляли около 150 тысяч долларов на одного человека. Западные же аналитики говорили о более чем 200 тысячах долларов на лицо, что соответствовало совокупной оценке от 7 до 10 триллионов долларов.
Напомним, замминистра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.