Украина имеет запасы стратегического сырья на триллионы долларов / © Getty Images

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Украина имеет одну из самых богатых минерально-сырьевых баз в Европе, которая включает около 20 тысяч месторождений и проявлений 117 видов полезных ископаемых.

Об этом пишет «Укринформ».

Запасы ресурсов в недрах нашей страны оцениваются в триллионы долларов. Среди них нефть, газ, уголь, торф, уран, железо, марганец, титан, алюминий, медь, цинк, свинец, золото, серебро, ртуть и другие стратегические ресурсы.

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По оценкам Forbes, общая стоимость полезных ископаемых Украины составляет 14,8 триллиона долларов.

Более 70% этих ресурсов сосредоточены в трех регионах:

Донецкая область

Днепропетровская область

Луганская область

В публикации отмечается, что государство последний раз официально оценивало свои ресурсы еще в 2005 году. Тогда разведанные запасы составляли около 150 тысяч долларов на одного человека. Западные же аналитики говорили о более чем 200 тысячах долларов на лицо, что соответствовало совокупной оценке от 7 до 10 триллионов долларов.

Напомним, замминистра экономики Тарас Качка предположил, что Украина и США могут подписать меморандум о полезных ископаемых в ближайшие дни.