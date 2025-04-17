Сколько дронов нужно на 1 км фронта: военный удивил ответом

Юрий Филатов / © ТСН

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Военный Юрий Филатов, координирующий все дроны в Третьей штурмовой бригаде, рассказал, сколько беспилотников нужно на 1 км фронта и каким образом высчитывают эту цифру.

В эксклюзивном интервью Евгению Плинскому для ТСН он объяснил, что это прописано в уставах Вооруженных сил. Они есть по родам и типам войск — у каждого свой.

«У Сил беспилотных систем есть тоже временный устав. Но есть специфика в том, что все очень быстро меняется и условно за полгода меняются и технологии и тактики применения. Соответственно сейчас есть эта проблема, она известна — что наши нормативные документы не успевают за тем, как меняется и видоизменяется применение беспилотных систем», — говорит военный.

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Поэтому, по его словам, военные больше руководствуются, исходя от практики, обмениваясь опытом между подразделениями.

«Мы используем расчеты. Это тоже очень важный аспект — не делать интуитивно, а делать, основываясь на каких-то моделях. Для того чтобы построить систему, у тебя должна сначала быть модель этой системы. Но модель этой системы ты не построишь, если ты не умеешь работать с данными, не собираешь статистику, не анализируешь ее. И этот цикл он в полной мере без обратной связи не работает. Соответственно, у нас построена такая модель. Мы долго к ней шли, мы ее улучшаем все время, но она позволяет нам рассчитать необходимую плотность наблюдения, плотность поражения, глубину и т.д. Необходимое количество личного состава, количество средств поражения. В принципе, эта модель имеет и отвечает на все эти вопросы, и позволяет уже строить системную работу», — рассказал Юрий Филатов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Третья ШТУРМОВАЯ ВПЕРВЫЕ раскрывает ТАЙНЫ своих ДРОНОВ: ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ Зона ПОРАЖЕНИЯ ВРАГА