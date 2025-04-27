В угоді про копалини не буде враховано допомогу США – Шмигаль

Міністр фінансів США Скотт Бессент та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / © Telegram/Денис Шмигаль

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Під час зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Вашингтоні українська делегація досягнула домовленості про те, що в угоді про корисні копалини не буде враховуватися допомога, яку було надано до її підписання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, над документом все ще працюють юридичні команди., але є уже «хороший прогрес».

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«Головне — чітко визначили наші червоні лінії, угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона повинна обов’язково бути ратифікованою Парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання», — повідомив Шмигаль.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що всі пункти «мінеральної угоди», які суперечили Конституції України, були виключені, і сторони підписали меморандум, який відповідав українському законодавству.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що угода про копалини обов’язково буде підписана.