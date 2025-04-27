Олена Кравець висловилася про Зеленського та про що вони спілкуються під час війни

Олена Кравець і Володимир Зеленський

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Українська телеведуча та акторка Олена Кравець прокоментувала свої дружні стосунки з президентом України Володимиром Зеленським.

Не секрет, що раніше майбутній лідер нашої держави та акторка разом виступали на великих сценах. І, як виявилося, навіть крізь роки вони зуміли зберегти приятельські стосунки. Тож навіть під час повномасштабного вторгнення, за словами Олени, вона спілкується з президентом. Зірка говорить, що робить це вкрай рідко, щоб не відволікати політика. Тим не менш, у листуванні зазвичай підбадьорює президента. А він, своєю чергою, відповідає їй з удячністю.

Володимир Зеленський / © скриншот з відео

"Я зовсім не об'єктивна стосовно нього. Я бачу його як людину, з якою я зростала, працювала, з якою пов’язано дуже багато емоцій і років мого життя. Мені важко оцінювати його як політика, тому що я бачу людину. Щоразу я згадую, як це було. Я дійсно бачу по міміці й розумію, що зараз гнів просто колосальний. Так, пишу йому дуже рідко, коли вже не можу тримати в собі. Коли мені хочеться просто подумки потримати за руку, поглянути у вічі й сказати: "Тут поруч багато хто з тобою. Ти не один". Мені здається, що в такі моменти підтримка важлива. Я не утримуюся від цих слів. Він відповідає: "дяк", — поділилася Олена в інтерв'ю "Сніданок з 1+1".

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Нагадаємо, нещодавно Олена кравець показала, як під час масованого обстрілу Києві з двома дітьми-двійнятами ховалася в укритті.