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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп вважає себе найкращим кандидатом на посаду Папи Римського

Раніше Трамп заявляв, що не відносить себе до жодної церкви.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп на похоронах Папи Римського Франциска

Дональд Трамп на похоронах Папи Римського Франциска / © Associated Press

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вважає себе найкращим кандидатом на посаду Папи Римського.

Про це він заявив у розмові з журналістами, передає ЄП.

На прохання прокоментувати вибори нового голови католицької церкви Трамп заявив: «Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір».

Пізніше він дав зрозуміти, що це лише жарт і він «нікому не віддає перевагу» з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.

«Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде», — додав президент США.

Раніше повідомлялося, що Микола Бичок — українець, наймолодший кардинал католицької церкви, який служить в Австралії, стане одним зі 135 єпископів, які обиратимуть Папу Римського.

Ми раніше інформували, що у Ватикані оголосили дату конклаву для обрання нового Папи. Він розпочнеться вже наступного тижня.

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