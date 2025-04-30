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Трамп вважає себе найкращим кандидатом на посаду Папи Римського
Раніше Трамп заявляв, що не відносить себе до жодної церкви.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що вважає себе найкращим кандидатом на посаду Папи Римського.
Про це він заявив у розмові з журналістами, передає ЄП.
На прохання прокоментувати вибори нового голови католицької церкви Трамп заявив: «Папи? Я б хотів бути Папою. Це був би мій найперший вибір».
Пізніше він дав зрозуміти, що це лише жарт і він «нікому не віддає перевагу» з-поміж претендентів на посаду Папи, хоча й згадав про архієпископа Нью-Йорка Тімоті Долана.
«Маю сказати, що у нас є кардинал з Нью-Йорка, який дуже хороший. Тож подивимося, що буде», — додав президент США.
Раніше повідомлялося, що Микола Бичок — українець, наймолодший кардинал католицької церкви, який служить в Австралії, стане одним зі 135 єпископів, які обиратимуть Папу Римського.
Ми раніше інформували, що у Ватикані оголосили дату конклаву для обрання нового Папи. Він розпочнеться вже наступного тижня.