Похорон Папи Римського: день, коли понтифік зробив для України більше, ніж за останні три роки

похорон Папи Франциска став важливим днем світової політики / © Associated Press

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Політична інтрига досягла кульмінації наприкінці тижня, коли глави пів сотні держав прибули на похорон Папи Римського Франциска. Президент США Дональд Трамп напередодні не відкинув, що після похоронної меси може зустрітися зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це розповіла кореспондентка Неллі Ковальська в ефірі ТСН.Тиждень.

Зустрічі у Римі

Чи зможе прибути до Риму сам президент України, до останньої миті було не зрозуміло. Можливо, він чекав якогось сигналу після зустрічі спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним. І цей сигнал, схоже, отримав, бо в суботу вранці весь світ побачив фото, як президенти України та США довірливо розмовляють у базиліці Святого Петра. Сам на сам, очі в очі — Зеленський і Трамп зустрілися на 15 хвилин ще до початку панахиди.

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Пізніше відбулася і «зустріч чотирьох» — за участі президента Франції Еммануеля Макрона, британського прем’єра Кіра Стармера, Трампа та Зеленського.

«Самі кадри — варті голлівудського кіно. Кір Стармер тисне руку Зеленському: давай, Володимире, лови шанс! Трамп насторожено кидає погляд на Макрона. А той буквально гіпнотизує американського колегу, а іншою рукою тримає за плече колегу українського: типу, ми з тобою… Ну, це я все так прочитала. Не претендую на істину в останній інстанції. Розмова, яку планували продовжити вже після панахиди, не відбулася. Трамп терміново полетів додому», — зазначила кореспондентка ТСН.

Але після цієї зустрічі очільник Білого дому вперше припустив, що саме російський диктатор не хоче зупиняти війну й обманює його.

«Можливо, з ним треба поводитись інакше: через „банківські операції“ чи „вторинні санкції“. Занадто багато людей гине!», — написав Трамп у соціальній мережі Truth Social.

Зеленський також у соцмережі повідомив, що встигли обговорити багато, і подякував Трампу.

Водночас всі ці фото тет-а-тет так рознервували Кремль, що диктаторський речник Дмитро Пєсков одразу ж заявив, що Путін взагалі готовий до перемовин з Україною без жодних попередніх умов. І про це, нібито, сам диктатор сказав Віткоффу.

Похорон Папи Римського

Похорон понтифіка — це день, коли Рим в облозі, а площа Святого Петра — в оточенні. Аби побачити наживо прощальну месу і відспівування Папи Франциска, люди стікаються на площу ще з ночі. Дехто дрімає в очікуванні церемонії, хтось шукає спілкування.

За словами Неллі ковальської, за правопорядком у центрі Рима стежать тисячі поліцейських. Людей направляють спеціальними смугами, щоб вони могли організовано заповнити площу Святого Петра. Крім поліцейських за порядком чатують спеціально навчені волонтери. Як ось Олена і Тетяна, що живуть в Італії вже понад 20 років, але в серці мають Україну. Допомагати на похованні обидві зголосилися добровільно. Але не заради Папи, а заради людей.

«Я вам хочу сказати, що не так він затримався для людей, як раніший Папа Войтила [Іван Павло II — ред.], наприклад. Немає такого дуже співчуття великого і жалю великого ні в італійців, ні взагалі в українців», — сказала волонтерка Олена.

Холод українців до папи Франциска на площі дуже відчутний. За три дні роботи в Ватикані знімальна група ТСН лише раз побачила український прапор серед сотень прапорів мало не всіх країн світу. Але після церемонії поховання люди жартома перешіптувались: схоже, за один день власного похорону папа Франциск зробив для України більше, ніж за попередні три роки.

Труну з тілом Папи ще напередодні похорону закрили та запечатали під час спеціальної церемонії. Він волів, аби похорон минув скромно, як похорон звичайного християнина. Але на прощання з цим християнином зібралися 250 тисяч людей, 130 офіційних делегацій та 50 голів держав.

Одним з перших до ложі офіційних осіб увійшов президент США Дональд Трамп. Вже згодом його звинуватять у порушенні дрес-коду, адже серед людей у чорному він один з’явися у синьому костюмі. За кілька секунд після Трампа на площі з’явився президент України Володимир Зеленський — і площа вибухнула оплесками.

Аби ці лідери сиділи поруч, Ватикан навіть порушив вікову традицію. Зазвичай перших осіб розсаджують за алфавітом по назві їхньої держави. Місце Зеленського за протоколом мало б бути у третьому ряду, втім, він був у першому.

Під час меси за упокій душі Франциска молилися латиною під орган і грецькою мовою без музичного супроводу. На прощанні з Папою були присутні представники різних християнських конфесій. Константинопольський Патріарх Варфоломій навіть возніс окремі молитви біля труни ще у соборі Святого Петра.

Наприкінці служби присутніх попросили потиснути руки один одному — заради миру. Численні камери журналістів у цей момент були націлені на Дональда Трампа. Той тисне руки сусідам, а згодом робить крок, аби дістатися Еммануеля Макрона.

Під оплески людей, що зібралися на площі, труну із тілом понтифіка занесли до собору Святого Петра. Пізніше її перемістили до храму Санта Марія Маджоре — місця останнього упокоєння Папи Франциска. Для цієї поїздки у кілька кілометрів під останні оплески вірян спеціально переобладнали «папамобіль».

Поховання Папи Римського Франциска відбулося у присутності кількох найближчих кардиналів та без особливих почестей. На надгробку Папи Франциска буде лише його ім’я та хрест з пастирем та вівцею, такий, який він носив за життя.

«Папу Франциска поховали у базиліці Санта Марія Маджоре. Про бажання спочивати саме у цьому храмі він сам написав у заповіті. Де-юре — це територія Ватикану, де-факто — інший кінець міста, інший берег річки Тібр. Папа ніби свідомо хотів одразу після смерті опинитися подалі від метушні, зокрема, пов’язаної з організацією конклаву, дату якого оголосять вже найближчим часом, одразу після закінчення дев’ятиденної жалоби», — підсумувала кореспондентка ТСН Неллі Ковальська.

Дата публікації 21:23, 27.04.25 Кількість переглядів 4 ТСН.Тиждень 27 квітня. Україна готується до миру! Росіяни готують новий наступ! Авторинок збожеволів