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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Вперше за понад століття: Папу Франциска поховають не у Ватикані

Поховання Папи Франциска відбудеться не у Ватикані, а в одній з найпишніших базилік Риму.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Папа Франциск

Папа Римський Франциск / © Associated Press

Папа Римський Франциск, який помер у Великодній понеділок, буде похований не у Ватикані, а в базиліці Санта-Марія-Маджоре. Про це було зазначено в заповіті Франциска. Це перший випадок за понад століття, коли понтифіка ховають за межами собору Святого Петра.

Про це повідомило видання CNN.

«Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливого декору і з єдиним написом: Франциск», — йдеться в заповіті Папи.

Похорон відбудеться в суботу на площі Святого Петра, після чого тіло понтифіка доправлять до базиліки, розташованої на пагорбі Есквілін — найвищій точці Рима. Цей храм, збудований у V столітті, славиться позолоченою стелею та мозаїками. Для Франциска це місце було особливим: він приходив сюди перед подорожами, після лікарень, молився перед іконою Salus Populi Romani («Спасіння римського народу»). Тут він розпочав свій перший день як Папа у 2013 році і сюди ж повернувся після останньої госпіталізації.

Хоча семеро пап були поховані у Санта-Марія-Маджоре раніше, Франциск стане першим за 120 років, кого не поховають у базиліці Святого Петра.

Нагадаємо, на похороні Папи Римського Франциска очікується присутність 50 президентів та 10 монархів.

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