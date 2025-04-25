Впервые за более века: Папу Франциска похоронят не в Ватикане

Папа Римский Франциск / © Associated Press

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Папа Римский Франциск, умерший в Пасхальный понедельник, будет похоронен не в Ватикане, а в базилике Санта-Мария-Маджоре. Об этом было сказано в завещании Франциска. Это первый случай за более чем столетие, когда понтифика хоронят за пределами собора Святого Петра.

Об этом сообщило издание CNN.

«Гробница должна быть в земле; проста, без особого декора и с единственной надписью: Франциск», — говорится в завещании Папы.

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Похороны пройдут в субботу на площади Святого Петра, после чего тело понтифика доставят в базилику, расположенную на холме Эсквилин — высшую точку Рима. Этот храм, построенный в V веке, славится позолоченным потолком и мозаиками. Для Франциска это место было особенным: он приходил сюда перед путешествиями, после больниц, молился перед иконой Salus Populi Romani («Спасение римского народа»). Здесь он начал свой первый день как Папа в 2013 году и сюда вернулся после последней госпитализации.

Хотя семь пап были похоронены в Санта-Мария-Маджоре раньше, Франциск станет первым за 120 лет, кого не похоронят в базилике Святого Петра.

Напомним, на похоронах Папы Римского Франциска ожидается присутствие 50 президентов и 10 монархов.