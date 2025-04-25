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Как защитить смородину от ржавчины: основные советы для дачников
Каждому растению на огороде и в саду нужны не только обрезки, подкормки, отделки и поливы, но и правильное «соседство».
Смородина — одна из самых популярных, но и самых взыскательных садовых культур. Несмотря на свои преимущества, она очень чувствительна к грибковым болезням, и наибольшую опасность для нее представляет именно ржавчина.
Об этом пишет ua.новости.
Специалисты отмечают: наиболее распространенным источником заражения является соседство с хвойными растениями, ведь именно они могут стать переносчиками столбчатой ржавчины.
Именно поэтому не стоит высаживать смородину рядом с туями, елями или соснами.
Еще одним риском для ягодника являются сорняки болотного типа, в частности осока — она распространяет бокальчатую ржавчину, способную поразить смородиновые кусты.
Для предотвращения болезней следует также убирать опавшие листья и прошлогодние растительные остатки, которые становятся ячейками грибковых возбудителей.
Кроме того, важно грамотно выбирать участок для посадки: избегать заболоченных мест и территорий с высоким уровнем грунтовых вод, поскольку повышенная влажность создает идеальные условия для развития ржавчины.
Напомним, ранее мы писали, какие существуют народные методы подкормки груши.