Представник польської делегації оскандалився на похороні Папи Франциска: що він зробив

Шимон Головня робить фото під час прибуття польської делегації на похорон Папи / © Vatican News

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Спікера польського Сейму Шимона Головню розкритикували за селфі під час похорону Папи Римського Франциска.

Про це пише rmf24.pl.

Фото Головні, який тримає телефон перед собою, нібито роблячи селфі, з’явилося в соцмережах пресслужби Ватикану Vatican News.

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На ньому видно, як на похорон прибуває польська делегація — президент Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш і Головня, який у цей момент робить фото.

Це фото викликало критику серед польських політиків, які, зокрема, писали, що спікер Сейму «поводився, як старшокласник на екскурсії» і мав би бути серйознішим.

Сам Головня пояснив, що фотографував «не себе, а тих тисяч людей, що заповнюють площу Святого Петра».

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського звинувачують у тому, що вони не дотрималися дрес-коду на похороні Папи Римського Франциска. Більше про це читайте у новині.