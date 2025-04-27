ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
243
Час на прочитання
1 хв

Представник польської делегації оскандалився на похороні Папи Франциска: що він зробив

Така поведінка викликала обурення серед поляків.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Шимон Головня робить фото під час прибуття польської делегації на похорон Папи

Шимон Головня робить фото під час прибуття польської делегації на похорон Папи / © Vatican News

Спікера польського Сейму Шимона Головню розкритикували за селфі під час похорону Папи Римського Франциска.

Про це пише rmf24.pl.

Фото Головні, який тримає телефон перед собою, нібито роблячи селфі, з’явилося в соцмережах пресслужби Ватикану Vatican News.

На ньому видно, як на похорон прибуває польська делегація — президент Анджей Дуда з першою леді, віцепрем’єр-міністр Владислав Косіняк-Камиш і Головня, який у цей момент робить фото.

Це фото викликало критику серед польських політиків, які, зокрема, писали, що спікер Сейму «поводився, як старшокласник на екскурсії» і мав би бути серйознішим.

Сам Головня пояснив, що фотографував «не себе, а тих тисяч людей, що заповнюють площу Святого Петра».

Нагадаємо, президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського звинувачують у тому, що вони не дотрималися дрес-коду на похороні Папи Римського Франциска. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
243
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie